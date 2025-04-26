İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti! Eski isimler geri dönüyor

18 Aralık 2023'te seyirciyle buluşan ve pazartesi akşamlarının adeta vazgeçilmezi olan Kızıl Goncalar, ikinci sezon sonunda ekranlara veda ediyor. Son günlerde final tarihiyle ilgili pek çok iddia ortaya atılırken, bu kez ise Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi netleşti. Kızıl Goncalar 5 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak 47. bölümüyle final yapacak. Dizinin finalinde 2 düğün birden yaşanacak.

Kızıl Goncalar'da yaşanacak olan zaman atlamasının ardından sonunda Cüneyd (Mert Yazıcıoğlu) ile Zeynep (Mina Demirtaş) muradına ererken dizinin 2 eski oyuncusu geri dönüyor. Fragmanda da Naim'in (Mert Turak) diğer ailesiyle buluşma anına yer verildi. Dizinin finalinde Özcan Deniz'in hayat verdiği Levend flashback sahneyle seyirci karşısına çıkacak.