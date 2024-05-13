İkinci el dolandırıcılarına operasyon: 9 şüpheli yakalandı

3.Sayfa

İkinci el alım satım internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek, işlemler sırasında sahte banka dekontlarıyla dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Manisa'nın Soma ilçesi merkezli Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, mağdurların dolandırıcılara kaptırdığı 2 milyon 350 bin lira da geri alındı.

İnternet siteleri üzerinden sahte ikinci el araç el alım-satım işlemleri yapan dolandırıcılar yakayı ele verdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Soma merkezli Mersin ve Adana illerinde; internet sitesi üzerinden sahte ilan vererek, araç alım-satım işlemleri sırasında sahte banka dekontları ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik 7 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemleri sırasında mağduriyete uğrayan vatandaşların 2 milyon 350 bin TL zararı şüphelilerden geri alındı. 10 Mayıs tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. H.K. (35), İ.K. (27), T.Ç. (54), İ.Ç. (58), M.Ç. (51) ve M.Y. (27) isimli biri kamu görevlisi toplam 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA