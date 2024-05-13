İkinci el dolandırıcılarına operasyon: 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İkinci el dolandırıcılarına operasyon: 9 şüpheli yakalandı

İkinci el dolandırıcılarına operasyon: 9 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesi merkezli Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, ikinci el alım satım internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı ve mağdurların 2 milyon 350 bin lira zararı geri alındı.

13.05.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci el alım satım internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek, işlemler sırasında sahte banka dekontlarıyla dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Manisa'nın Soma ilçesi merkezli Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, mağdurların dolandırıcılara kaptırdığı 2 milyon 350 bin lira da geri alındı.

İnternet siteleri üzerinden sahte ikinci el araç el alım-satım işlemleri yapan dolandırıcılar yakayı ele verdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Soma merkezli Mersin ve Adana illerinde; internet sitesi üzerinden sahte ilan vererek, araç alım-satım işlemleri sırasında sahte banka dekontları ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik 7 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemleri sırasında mağduriyete uğrayan vatandaşların 2 milyon 350 bin TL zararı şüphelilerden geri alındı. 10 Mayıs tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. H.K. (35), İ.K. (27), T.Ç. (54), İ.Ç. (58), M.Ç. (51) ve M.Y. (27) isimli biri kamu görevlisi toplam 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Operasyon, Mersin, Adana, Soma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İkinci el dolandırıcılarına operasyon: 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:52:09. #1.12#
SON DAKİKA: İkinci el dolandırıcılarına operasyon: 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement