İkiz Plaka Kullanımı: 2 Gözaltı

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Bulgaristan'dan gelen ikiz plakalı araç Türk polisine takıldı: 2 gözaltı

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerince ikiz plaka kullandığı tespit edilen araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yapılan incelemenin ardından gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün Plaka Tanıma Sistemleri'ne düşen PA 5850 KX plaka sayılı araç takibe alındı. Bulgaristan'dan gelen bir aracın ikiz plaka kullandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı Atatürk Bulvarı üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 34 iline ait 2 adet plaka daha bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüsü Y.D. ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli araç otoparka çekildi