Ilgın'da Trafikte Yumruklu Kavga - Son Dakika
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Ilgın'da Trafikte Yumruklu Kavga

19.07.2026 11:56
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Konya'nın Ilgın ilçesinde trafikte çıkan kavgada taraflar yumruklaştı, olay cep telefonuyla kaydedildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde trafikte çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ilgın ilçe merkezi Konya Afyonkarahisar Kara yolu üst geçidi yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunanların araya girerek tarafları ayırma çabaları bir süre sonuç vermedi. Yaşananlar, o sırada trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KONYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ilgın, Kavga, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ilgın'da Trafikte Yumruklu Kavga - Son Dakika

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