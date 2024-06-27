İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi tesislerini denetledi

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İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki ekmek fırınları ve unlu gıda mamulü üretimi yapan tesisleri denetledi.

Samsun'un İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi ve tüketebilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ilçedeki ekmek fırınları ve unlu gıda mamulü üretimi tesisleri denetledi. Hijyen denetimi, hammadde kontrolleri ve gramaj kontrolleri gerçekleştiren ekipler, kurallara uygun hareket etmeyen işletmelere uyarılarda bulundu. Tutanak tutulan işletmelere, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

"Denetimler devam edecek"

İlçede vatandaşların sağlığına önem verdiklerini ve bu doğrultuda denetimlerin gerçekleştirildiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Fırınlarımız ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerimiz, vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı temel gıda maddesi üretimi yapan yerlerdir ve bu işyerleri belirli kurallarla işletilmektedir. Bu kapsamda işletmelere yönelik hijyen, gramaj, kullanılan hammaddeler, çalışanların tertip ve düzeni, ekiplerimizce yerinde denetliyor. İnsan sağlığını ön planda tutmak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerde, belirlenen kurallara uygun olmayan işletmelere uyarılar yapılıyor. Tutanak tutulan işletmelerimize, eksiklerini ve uygunsuzluklarını düzeltmeleri için 15 günlük süre tanınıyor. Belirlenen sürede eksikliklerini tamamlamayan işletmelerimize ise gerekli yasal işlemler uygulanıyor. Hemşerilerimizin sağlığının ön planda tutulduğu bir İlkadım için ekiplerimiz denetimlerini sürdürmeye devam edecek" dedi. - SAMSUN