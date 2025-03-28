Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan bir ilkokulda mide bulandıran iddia gündeme geldi. İlkokulda eğitim gören 3 kız öğrencinin aileleri çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla memur M.Ç'den şikayetçi oldu.
M.Ç. şikayetler üzerine gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen memur, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından M.Ç. açığa alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İlkokulda 3 öğrenciye cinsel istismarla suçlanan memur açığa alındı - Son Dakika
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