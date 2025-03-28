İlkokulda 3 öğrenciye cinsel istismarla suçlanan memur açığa alındı - Son Dakika
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İlkokulda 3 öğrenciye cinsel istismarla suçlanan memur açığa alındı

İlkokulda 3 öğrenciye cinsel istismarla suçlanan memur açığa alındı

Burdur'da bir ilkokulda 3 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan memur adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Memur, olayla ilgili soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındı.

28.03.2025 10:33
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan bir ilkokulda mide bulandıran iddia gündeme geldi. İlkokulda eğitim gören 3 kız öğrencinin aileleri çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla memur M.Ç'den şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDI

M.Ç. şikayetler üzerine gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen memur, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından M.Ç. açığa alındı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilova, 3-sayfa, Eğitim, Toplum, Burdur, Memur, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İlkokulda 3 öğrenciye cinsel istismarla suçlanan memur açığa alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ponçik Pamuk:
    M.Ç. şikayetler üzerine gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen memur, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.....ADALETİNİZ BATSIN 25 1 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    ponçil pamuk nereden biliyon suçlu olduğunu lvk 2 3 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Sadece açığa mı alındı ne büyük marifet, onu bana verin açık yerlerini bir kapatayım 4 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    İD4M EDECEKSİN BAŞKA ÇARE YOK 1 0 Yanıtla
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