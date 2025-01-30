İmamı Öldüren Genç Hakkında Müebbet İstendi - Son Dakika
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İmamı Öldüren Genç Hakkında Müebbet İstendi

İmamı Öldüren Genç Hakkında Müebbet İstendi

Adana'da 17 yaşındaki M.A., kız kardeşinin tacizine tepki olarak imamı öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.

30.01.2025 09:41
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Adana'da kız kardeşinin taciz ettiğini öne sürerek imamı öldüren 17 yaşındaki şahıs hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde 24 Kasım 2024'te saat 14.45 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Fetahmet Gülşen Cami İmamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılan M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmada M.A. yanında bulunan bıçakla imam Karadağ'ı karnından ve sırtından yaralayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan imam Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanarak tutuklanan M.A. hakkında Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, sanık hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan iddianame hazırladı. Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, sanığın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederken yapılacak yargılama sonunda verilecek hükümde 'yaş küçüklüğünden' indirim uygulanmasını da istedi.

İddianamede, sanığın, tanıkların, öldürülen imamın eşinin ifadeleri ile otopsi raporuna yer verildi. Sanık M.A.'nın iddianamede yer alan ifadesinde, imam Tarık Karadağ'ın kız kardeşi F.A.'nın Kur'an Kursu'ndan hocası olduğunu, kız kardeşini umreye götürdüğünü ve kız kardeşinin kendilerine Karadağ'ın kendisini sürekli arayarak rahatsız ettiğini söylediğini belirtti. İmam Karadağ'ın yurttaki kızlara kıyafet alacağını söyleyerek, kız kardeşi F.A.'yı alıp götürdükten sonra taciz ettiğini ve kız kardeşinin bu olayla ilgili ifade verip, şikayetçi olduğunu ifade eden M.A., imam Karadağ'ı nasıl öldürdüğünü de şöyle anlattı:

"Ben imamın kız kardeşime yaptığı bu olayı sonradan duydum. Dosya kapatıldıktan sonra uyuyamaya başladım. Olay günü arkadaşım B. ile gezmek için alışveriş merkezine gidiyorduk. Yolda giderken Karadağ'ın görev yaptığı caminin orada arkadaşımla dinlendiğimiz esnada Karadağ aracıyla geldi. Ben de konuşmak için yanına gittim. Kendisine, "Sen benim bacımı nasıl taciz edersin?" diye sordum. O da bana, "Sana mı soracağım o... çocuğu" diye küfür edip üzerime yürüdü. Bu sırada bende yanımda bulunan bıçağı çıkarınca ona denk geldi. O anın korkusuyla ben olay yerinden kaçtım."

Öldürülen Tarık Karadağ'ın eşi Cennet Merda Karadağ da iddianamede yer alan ifadesinde sanıktan şikayetçi oldu. M.A.'nın aile içerisindeki söylemlerden etkilenip, kin ve nefretten doğan duygularla olayı gerçekleştirildiğini öne süren Cennet Merda Karadağ, "M.A.'nın kardeşi F.A., eşimin kendisini taciz ettiğini söyleyerek iftirada bulundu. Bundan dolayı M.A., aile içindeki kin ve nefretten doğan duygularla eşimi öldürmüştür. Şikayetçiyim" dedi.

Olay anında sanık M.A.'nın yanında bulunan arkadaşı B. de, ifadesinde arkadaşının elinde bıçak görmediğini, M.A.'nın Karadağ'ın yaralandığını görünce olay yerinden kaçtığını, ardından kendisinin kaçtığını söyledi. Olay sonrası M.A.'nın kendisinin yanına gelerek, Tarık Karadağ'ı bıçakladığını söylediğini belirtti.

Sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak. - ADANA

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Hukuk, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamı Öldüren Genç Hakkında Müebbet İstendi - Son Dakika

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