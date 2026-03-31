'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında Ebubekir Akın ve Mehmet Karataş savunma yaptı

31.03.2026 08:10
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ilk duruşmasının 12. oturumunda, sanık Ebubekir Akın savunmasında tutuklanma sebeplerini sorguladı. Diğer sanık Mehmet Karataş ise, Mustafa Mutlu'nun ifadelerinin tutuklanmasında etkili olduğunu belirtip, dava sürecine dair açıklamalarda bulundu.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında ilk duruşmanın 12. oturumunda, sanıklar iş insanı Ebubekir Akın ve eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş savunma yaptı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 12. oturumu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada iş insanı Ebubekir Akın savunma yaptı. İddianamede Ebubekir Akın'ın örgüt üyesi İbrahim Bülbüllü'ye bağlı hareket ettiği ve yüklenici firmalar tarafından verilen rüşvet paralarının bir kısmını temin ettiği belirtilmişti. İddianamede Akın'ın HTS kayıtlarında örgüt üyesi Bülbüllü ile yoğun irtibat halinde olduğu, Florya Başkanlık Konutu'nda sıklıkla bir arada bulunduğu, diğer yüklenici firma sahipleriyle de irtibatlı olduğu ifade edilmişti.

"Tutuklanma sebebim baz kayıtlarıymış"

Ebubekir Akın, iddianamedeki suçlamalara karşı savunmasında, "Yaşadığım sürece hiçbir suça karışmadım. Ailemle birlikte sahip olduğumuz 2 tane İETT otobüsümüz çalışmaktadır. Hak edişlerimiz ayda iki kere yatırılmaktadır. Yaklaşık 1 yıldır tutukluyum. Neden tutuklu olduğumu bilmiyorum. Aylar sonra öğrendiğim kadarıyla tutuklanma sebebim baz kayıtlarıymış. Hakkımda yapılan suçlama anladığım kadarıyla rüşvete aracılık etmek. Ben uzun yıllardır belediye ile çalışmaktayım. Kendi hak edişlerimi gecikmeli alan biriyim. Kendi alacaklarımı bile alamamışken, bir başkasının alacağı için rüşvete aracılık etmem ne kadar akla yatıyor? Ben Aziz İhsan Aktaş'ı tanımıyorum. Bir araya gelmedik, bir temasımız olmadı, suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"Mustafa Mutlu ifadesinde benden bahsetmese belki tutuklu olmayacaktım"

Eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı tutuklu sanık Mehmet Karataş ise savunmasında, "28 Temmuz 2025 tarihinde Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturmasından gözaltına alındım. Polis sorgusunda adını ilk defa duyduğum Aktaş'ı tanıyıp tanımadığım soruldu. Daha sonra tutuklandım. Söz konusu davada 4 ayrı eylemden 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılanmaktayım. Hakkımda tahliye kararı verilmiştir. 18 Eylül 2025 tarihinde infaz memuru koğuşuma gelerek, saat 06.00 gibi hazır olmamı, Çağlayan Adliyesi'ne gideceğimi söyledi. Sabah adliyeye giderken Aziz İhsan Aktaş davasının sanığı Mustafa Mutlu da yanımdaydı. Mutlu, '8 ay önce doğan çocuğumu hala görmedim. Ben yandıysam elimden geldiği kadar herkesi yakacağım' dedi. Mutlu'nun yalan beyanları ve iftiraları neticesinde yıldırım hızıyla 'örgüt üyesi' olarak tutuklandım. Mustafa Mutlu ifadesinde benden bahsetmese şu anda burada belki tutuklu olmayacaktım" ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmasının ardından yarına ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Nisan ayına günler kala İstanbul’un yanı başına 10 santim kar yağdı Nisan ayına günler kala İstanbul'un yanı başına 10 santim kar yağdı
Beşiktaş’ta banka soygunu girişimi Şüpheli her yerde aranıyor Beşiktaş'ta banka soygunu girişimi! Şüpheli her yerde aranıyor
Ronaldo’nun nişanlısından “Para var huzur var“ dedirten paylaşım Ronaldo'nun nişanlısından "Para var huzur var" dedirten paylaşım

08:43
Bu kadarı da fazla artık Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
Bu kadarı da fazla artık! Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
08:32
Arda Güler’in yanındaki küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı
Arda Güler'in yanındaki küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı
08:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor Yeni sistem yarın devrede
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede
08:24
Sonu Dünya Kupası olsun İşte tarihi maçın muhtemel 11’leri
Sonu Dünya Kupası olsun! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
08:17
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Evinde arama yapılıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor
07:44
Özel’den gece yarısı kritik hamle Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu takipten çıktı
Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı
