Tutuklu sanık Doğruer: "Ben Kültür A.Ş.'de çalışmaya başladığımda zarar eden bir şirket vardı, sonra kara geçti"

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 54. oturumunda savunma yapan tutuklu sanık Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer "2019 yılında Kültür A.Ş.'de çalışmaya başladığımda zarar eden, hatırladığım kadarıyla da 19 milyon TL zarar açıklamış olan bir şirket vardı. Benim işe girdiğim 2019 yılından sonra ise şirket kara geçti" dedi. Doğruer'in savunmasına devam ederken "Müsaade ederseniz ben yarın devam etmek isterim. Biraz kendimi kötü hissediyorum" beyanı üzerine duruşma yarına ertelendi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 54. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer savunma yaptı. Doğruer hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, açık hava reklam mecraları, etkinlik ve organizasyon konularındaki bir kısım hukuksuz ihalelerde görev aldığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince düzenlenen tevdi raporu ve bilirkişi raporlarında sorumluluğunun tespit edildiği belirtilmişti. Doğruer'in Murat Ongun'a bağlı hareket ettiği de iddianamede aktarılmıştı.

"Ben Kültür A.Ş.'de çalışmaya başladığımda zarar eden bir şirket vardı, 2019'dan sonra ise kara geçti"

Doğruer savunmasında, "Ben neden tutuklandığımı halen anlayabilmiş değilim. Hakkımda adli kontrol kararı verilmişken basında 'kaçtı', 'firar etti' şeklinde gerçekle bağdaşmayan haberler yapıldı. Oysa ben tutuklanma ihtimalimi bilerek kendi irademle, avukatımla birlikte adliyeye gidip teslim olmuş bir insanım. Benim ne Kültür A.Ş.'deki çalışmalarımda ne de önceki meslek hayatımda hukuka aykırı hiçbir işlemim ve eylemim olmadı. Ben, 2019 yılında Kültür A.Ş.'de çalışmaya başladığımda zarar eden, hatırladığım kadarıyla da 19 milyon TL zarar açıklamış olan bir şirket vardı. Benim işe girdiğim 2019 yılından sonra ise şirket kara geçti. Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandım. Avukatlarım, iddianamede dolandırıcılık suçlamasının da bulunduğunu bana aktardı. Ben üzerime atılan suçların hiçbirini işlemedim. Avukatlarımın anlattığı kadarıyla suçlamalar havada. Anladığım kadarıyla iddianamede bana doğrudan atfedilen herhangi bir hukuka aykırı fiil de bulunmamakta" dedi.

"Yetkim, normal bir anonim şirketteki genel müdür yardımcısına oranla kısıtlıydı"

Tutuklu sanık Doğruer savunmasının devamında, "Ben 2019 yılında şirkete girene kadar ne İmamoğlu ne de belediye veya iştiraklerinde çalışan kişilerle herhangi bir ilişkim veya iletişimim olmadı. Bu tarihten sonra da söz konusu kişilerle sadece görevim gereği yapılması gereken görüşmeleri yaptım. HTS ve baz kayıtları da bunu açıkça göstermektedir. İddianamede benim Murat Ongun'a bağlı olarak çalıştığım iddia ediliyor. Benim Murat Ongun ile kaç tane görüşmem var? 6 yılda sadece 2 tane. Şirketin hiçbir faaliyetinde tek başıma rol almadım. Hiçbir işlem yalnızca benim imzam ve onayımla gerçekleşmedi. Ayrıca şirkette benim işe alım ve çalışanların işine son verme gibi yetkim de yoktu. Bana bağlı müdürlerin ve müdürlüklerdeki çalışanların işe alım veya çıkartılması dahi bana sorulmazdı. Benim görevim ve yetkim, normal bir anonim şirketteki genel müdür yardımcısına oranla çok daha az ve kısıtlıydı" ifadelerini kullandı.

Doğruer savunmasına devam ederken "Başkanım müsaade ederseniz ben yarın devam etmek isterim. Biraz kendimi kötü hissediyorum" dedi. Duruşma, tutuklu sanık Doğruer'in savunması ile devam edilmek üzere yarına ertelendi. - İSTANBUL