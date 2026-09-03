İmamoğlu davasında savcı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuklu sanıklar ve avukatlarının tahliyeye ilişkin beyanları alınırken, Cumhuriyet Savcısı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için ara verildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasına 11'inci gününde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıkların ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasına devam edildi.

Duruşmada, örgüt yöneticisi olarak iddianamede tanımlanan Murat Ongun, tahliyesine yönelik beyanda bulundu. Ongun hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, Medya A.Ş.'nin yönetim kurulunda görevli olduğu, belediye içerisinde başka herhangi bir sıfat ya da sorumluluğu bulunmamasına karşın örgütte 'yönetici' pozisyonunda yer almasından ötürü İBB'ye bağlı iştirakler olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. ile Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na ilişkin tüm talimatları verdiği ifade edilmişti.

"Büyütülmüş ifadeler üzerinden 18 aydır cezaevinde olmamalıyım"

Savunma yapan tutuklu sanık Murat Ongun, "Ben yaptığım işten ötürü, birlikte çalıştığım İmamoğlu'nun önemli bir siyasi aktör olmasından ötürü rakip siyasi örgütlerle ciddi bir iletişim ve algı savaşına girmiş biriyim. Bu benim işim, ben ön cephedeydim. Benim bu ön cephede olmam ve bunu da başarıyla yapmış olmam kuşkusuz karşıdan bazı insanları kızdırmış, bana karşı öfkelendirmiş olabilir. Ama büyütülmüş ifadeler üzerinden 18 aydır cezaevinde olmamalıyım. 18 aydır tutukluyum. Öncelikle kendimden çok sevdiğim kıymetli çalışma arkadaşlarım, iş ahlaklarına, dürüstlüklerine şahit ve kefil olduğum kadın arkadaşlarımın bir an evvel ailelerine ve evlatlarına sizin tarafınızdan kavuşturulmasını talep ediyorum. Adil olmanızı temenni ediyorum" dedi.

"Veremeyeceğim hesabım da yoktur"

Tahliyesine yönelik beyanda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Silivri'deyiz. Avrupa'nın en büyük duruşma salonundayız ama asıl soru şu; böylesine büyük bir salon acaba ne kadar büyük bir adalete ev sahipliği yapıyor ya da yapabilecek? Yanıtı elbette ki kıymetli milletimizdedir. Milletimiz bunu yanıtını verir ve elbette gereğini yapar. Buradan bir örgüt çıkmaz bunu millet de görüyor. Canlı yayın istiyorum hem de misliyle istiyorum. Başladığı ilk günden bugüne yayınlansın millet izlesin. Çünkü benim milletimden saklayacak sözüm yoktur. Millet kendi kararını versin. Çünkü ben her anımla, malımla, mülkümle, yaşamımla her şeyimle açığım, şeffafım, veremeyeceğim hesabım da yoktur" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "19 Mart sürecinden itibaren 15 ceza davasıyla muhatap olmuş bir kişiyim. Bu da tarihte yok. 23 hakim değiştirildi benim duruşmalarımda. Bütün iddialar çöptür ve çökmüştür. Delillere göre savunma yapılsın deniyor altı ay bitti, bir tek delili şu mahkemede kimse görmedi. Gören varsa şimdi yansıtsınlar ben özür dileyeceğim. Bu davanın millet şahididir. Cumhuriyet, demokrasi, adalet için bedeli hayatım da olsa sonuna kadar mücadele edecek bir Ekrem İmamoğlu buradadır. Ben bu iddianameyi yazanları yargılamaya burada devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Ardından tutuklu sanıklar yönünden görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için ara verildi.