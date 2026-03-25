'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında görüntü paylaşılmasına ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı
'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında görüntü paylaşılmasına ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı

25.03.2026 17:32
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma açıldı. Ses ve görüntülerin kayda alınması suçundan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi devreye girdi.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Mehmet Murat Çalık'ın savunması sırasında, sosyal medyadan ses ve görüntü paylaşımı yapıldığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin 'ses ve görüntülerin kayda alınması' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespitine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Medya, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
