İmamoğlu ile arasında geçen ses kaydına Kılıçdaroğlu\'dan tepki: Operasyon

CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'na yarıştan çekilmesi için kendisine baskı yapıldığına ilişkin tartışmalar sürerken Ankara kulislerini sarsan bir ses kaydı yayınlandı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bir ses kaydına göre, iddiaların aksine Kılıçdaroğlu kendisinin yarıştan çekilmek istediğini İmamoğlu'na iletiyor. Ses kaydının yayınlanması ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir açıklama geldi.

"O SES KAYDININ YAYINLANMASI OPERASYONDUR"

Gazeteci Sinan Burhan yayınlanan ses kaydı sonrasında Kemal Kılıçardaroğlu ile yaptığı görüşmeyi TV 100'de katıldığı bir canlı yayında şu sözlerle anlattı:

"Ben daha önceki yapmış olduğum açıklamaların aynısını söylüyorum. Bu ses kaydının yayınlanmasını bu operasyonun bir devamı olarak nitelendiriyor sayın Kılıçdaroğlu. Bunu da bir operasyon olarak değerlendiriyor. Buradaki temel tezi şu o dönemdeki ekip kadro neyse bugün de aynı çevreler bu operasyonun devamını yapıyorlar.

Ben ikinci tur oylama öncesinde çekilme düşüncesindeydim. Bu durumu Divan Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüşürken, henüz süreç tamamlanmadan ve resmi bir karar açıklamandan "Ekrem Edit" adlı bir sosyal medya hesabından "Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi" şeklinde bir operasyon haberi yapıldı. Bu paylaşım şahsıma ve irademe karşı bir saygısızlıktı. Bunu asla kabul etmedim, bu nedenle ikinci tura girdim oy kullandım ve irademe sahip çıktım.

Ekrem Edit hesabından Kılıçdaroğlu çekiliyor diyerek manipülasyon yapan çevreler nasıl yapmışsa bugün de aynı çevreler benzer işler peşinde. Bana evrivaki yapıp talimat veriyorlarmış gibi algı oluşturmaları benim onuruma CHP delegelerinin onuruna yakıştıramadığım için ikinci tura girdim. Bir muhtar geldi ben Malatya'dan geldim bu parti içinde çalıştım, gözyaşları içerisinde çekilmeyin dedi."

SES KAYDINDA NELER VARDI?

Yayınlanan ses kaydında kurultayda divan başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu, "Siz nasıl uygun görürseniz sayın Genel Başkanım. Seçim başladı şu an siz hukuken çekilemezsiniz, yazılı başvuruda çekilebilir diyor arkadaşlar" ifadelerini kullanıyor.

İmamoğlu ses kaydında, "Eğer siz bunu kamuoyuna ifade etmek için bizi düşünüyorsanız biz burada usulünce sizin adınıza en yakışan şekliyle ifade edebiliriz. Nasıl arzu ederseniz. Siz nasıl uygun görürseniz sayın Genel Başkanım. Ben Özgür Özel Bey'i de buraya davet edeyim kendisine bu konudan bahsedelim" diyor.