İmamoğlu'na Yolsuzluk Soruşturması

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB'ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ ile bu kurumlara bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bu yana tüm ihalelerin kayıt numarasın, ihale bedeli ve yüklenici firmayı gösterecek şekilde listelenmesi talep edildi. - İSTANBUL