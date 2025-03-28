İmamoğlu'nun Avukatı Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından devam eden soruşturmada, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleriyle 22 Mart tarihinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu tutuklanmıştı

Şüpheli İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanmış, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle gelinen aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmişti.

İmamoğlu'nun avukatı da gözaltına alındı

Öte yandan, soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Pehlivan, gece saatlerinde bulunduğu evinden gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL