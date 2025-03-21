İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasından Sonra Saraçhane'de Protesto Göstergeleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'de toplanan kalabalıktan bazı kişiler görevli polis ekiplerine meşale ve demir çubuk fırlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul Saraçhane'de bulunan belediye binası önünde toplanan kalabalık protesto gösterileri gerçekleştirdi. Emniyetin paylaştığı görüntülere göre gösteriler sırasında kalabalıktaki bazı kişiler görevli polis memurlarına meşale ve demir çubuk fırlattı. Fırlatılan meşalenin bir polis memuruna isabet ettiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yüzünde kar maskesi olan bir şahıs ise polise demir çubuk fırlattı. - İSTANBUL