İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de usulsüz eylemlerde bulunulmasına ilişkin aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 20 şüphelinin Savcılıktaki ifade işlemleri başladı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İmamoğlu'nun Yolsuzluk Soruşturmasında 20 Şüpheli İfade Veriyor - Son Dakika
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