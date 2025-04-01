İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan fenomen ilk kez konuştu - Son Dakika
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İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan fenomen ilk kez konuştu

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ'a ev hapsi cezası verildi. Yaşadıklarını ilk kez anlatan Uluğ "Teyitsiz yürüyüşlere katılmayın, içerde insani koşullar yok. Hiçbirinizin bunu yaşamasını istemiyorum" dedi.

01.04.2025 13:17
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İstanbul Şişli'de üniversite öğrencilerinin İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ serbest bırakıldı. Uluğ'a ev hapsi verildi.

Ev hapsiyle serbest bırakılan Uluğ, "Hepinize çok teşekkür ederim destekleriniz sayesinde içeride keyfim çok yerindeydi. Şimdilik ev hapsi verildi. Her şey yolunda" ifadesini kullandı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ev hapsi verilen Uluğ, sosyal medya hesabından yaşadıklarına ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Uluğ, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Teyitsiz yürüyüşlere katılmayın, içerde insani koşullar yok. Hiçbirinizin bunu yaşamasını istemiyorum."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için öğrenciler Şişli'de bir AVM önünde toplanmıştı. Polis ablukası ile karşılaşan gençler gözaltına alınmıştı. 19 Mart'tan bu yana 301 kişi tutuklandı.

İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan fenomen ilk kez konuştu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan fenomen ilk kez konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • atakan şimşek:
    Ne fenomeni yaaa bunlar soytarı şaklaban bunlara parayı ver ne istersen yaparlar 6 3 Yanıtla
  • Han:
    Ha şöyle yola gelin 5 2 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Bir çoğunuz hayırlı bir yürüyüşe katılmasını evet birçoğunuzda hainsiniz ve hainliğe daha yakınsınız ne kadar e ahlaksız şeyler varsa katılıyorsunuz o da çok dürüst değilsiniz 1 0 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Senin gibilere insan gibi mi davranacaklardı? Neden saldılar hayret. 0 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Dersini almis bak 0 0 Yanıtla
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