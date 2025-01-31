İmamoğlu, Soruşturma Kapsamında İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi - Son Dakika
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İmamoğlu, Soruşturma Kapsamında İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi

İmamoğlu, Soruşturma Kapsamında İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tehdit ve yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlamalarıyla ilgili ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliye önünde güvenlik önlemleri artırılırken, partililer de destek için orada bulundular.

31.01.2025 11:03  Güncelleme: 11:21
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle, ayrıca bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Adliye önünde güvenlik önlemleri artırılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve çok sayıda partili de destek için adliyeye geldi. Öte yandan, İmamoğlu'nun ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu, Soruşturma Kapsamında İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi - Son Dakika

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