"Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü" davasında bu hafta Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık savunma yapacak

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının sekizinci oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek olan duruşmada bugün tutuklu sanık Altan Ertürk savunma yapacak. Öte yandan bu hafta görülecek olan duruşmada Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da savunma yapması bekleniyor. - İSTANBUL