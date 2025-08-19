İmranlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
İmranlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

İmranlı\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
19.08.2025 10:41
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesi Sivas- Erzincan Bulvarında meydana geldi. İmranlı'dan Sivas istikametine seyir halinde olan C.T. idaresindeki 35 AGA 546 plakalı otomobil ile aynı istikamette olan N.K. idaresindeki 58 EP 184 plakalı traktör çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçta bulunan yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yaralılar İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

07:19
