İmranlı\'da Trafik Kazası: 4 Ölü, Sürücü Tutuklandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği otobüsün sürücüsü tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkarak dağ yamacına çarpan otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Ağrı'dan İzmir istikametine gitmekte olan Has Ağrılı firmasına ait 34 CZH 636 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsünün şoförü O.K. gözaltına alınmıştı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü O.K., tutuklandı. - SİVAS