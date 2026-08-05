İncir Ağacından Düşen Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İncir Ağacından Düşen Adam Ağır Yaralandı

İncir Ağacından Düşen Adam Ağır Yaralandı
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Zonguldak'ta incir ağacını budarken düşen Memduh Ö. ağır yaralandı, hastaneye sevk edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, evinin bahçesindeki incir ağacını budamak için ağaca çıkan Memduh Ö., dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, Alaplı ilçesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde bulunan incir ağacını budamak için ağaca çıkan Memduh Ö., bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Memduh Ö., ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan yaralı, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Memduh Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İncir Ağacından Düşen Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika

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