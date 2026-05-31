İncirliova\'da İsmail Ödemiş Hayatını Kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde rahatsızlanıp yere yığılarak hayatını kaybeden deveci İsmail Ödemiş sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün motosikleti ile seyir halinde olan İsmail Ödemiş bir anda rahatsızlandı. Motosikletini yol kenarına çeken Ödemiş, yere yığıldı. Yapılan ihbarın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrolde Ödemiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ödemiş'in cenazesi bugün öğle namazı sonrası Aşağı Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. - AYDIN