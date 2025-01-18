İncirliova\'da Uyuşturucu Yakalandı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, İncirliova ilçesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir aracı durdurdu. N.İ. isimli şüpheli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN