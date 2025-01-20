İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis - Son Dakika
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İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis

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Hindistan'da bir polis memuruna stajyer doktora cinsel saldırı ve cinayetten ömür boyu hapis cezası verildi.

20.01.2025 15:23  Güncelleme: 15:50
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Hindistan'da bir devlet hastanesinde stajyer doktora cinsel saldırı ve cinayet suçundan yargılanan polis memuru Sanjay Roy'a ömür boyu hapis cezası verildi.

Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde bulunan RG Kar Hastanesi'nde geçen yıl meydana gelen olayın davası sonuçlandı. Yargıç Anirban Das başkanlığındaki mahkeme, ülke genelinde protestolara neden olan olayda suçlu bulunan polis Roy'un ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Yargıç Das, ikinci derece kanıtların Roy'a yönelik suçlamaları doğruladığını belirtti. Sanık Roy ise kendisine komplo kurulduğunu öne sürerek af talebinde bulundu.

Federal polisin ölüm cezası talebini değerlendiren Yargıç Das, "Bunu ender rastlanan bir suç olarak görmüyorum. Müebbet hapis, yani ölene kadar hapis" kararını verdi.

Olay nedeniyle protesto gösterileri düzenleyen doktorlar, "Adalet yerini buluna dek protestolar devam edecek" açıklamasını yaptı.

31 yaşındaki stajyer doktor, 36 saatlik nöbetin ardından hastanenin seminer odasında dinlenirken cinsel saldırıya uğramış ve öldürülmüştü. Meslektaşları tarafından yarı çıplak halde bulunan doktorun ölümü üzerine ülke genelinde protestolar başlamış, Hindistan Tabipler Birliği'nin (IMA) çağrısıyla doktorlar greve gitmişti.

Olayla ilgili bir hastane çalışanı da tutuklanmıştı. Kalküta polisinin yürüttüğü soruşturma, "saldırının örtbas edildiği ve kötü yönetildiği" yönündeki kamuoyu eleştirileri nedeniyle Federal Merkezi Soruşturma Bürosu'na devredilmişti.

İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Rasim b:
    haberi yapan trakyalı heralde indistan nedir yaa kaç gündür sürekli imla hatası yazım yanlışı haberlerde 44 0 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    İndi nedir la 21 0 Yanıtla
  • Zekeriya Ünlü:
    İndi mi çalmış beyaa 21 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Akp eğitim seviyesi haber başliklari cahil editörlerle dolu ÎNDÎSTAN 16 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Değişen hiç birsey şey yok bir zamanlar Fetoşun okullarindan torpille Mezun olan öğrenciler vardi şimdi ise Tayyoşun 15 2 Yanıtla
  • Aslı A:
    Haber başlığına bak ?? 9 0 Yanıtla
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