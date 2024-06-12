İnebolu'da çeşme başında kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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İnebolu'da çeşme başında kaza: 2 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yol kenarında çeşmeden su dolduran iki vatandaş, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonucu yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı.

12.06.2024 22:33
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yol kenarında çeşmeden yanlarındaki şişelere su dolduran iki vatandaş, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Yaztepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet M. idaresindeki 34 KE 824 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak yol kenarında çeşmeden şişelere su dolduran vatandaşlara çarptı. Otomobilin çarptığı Fatih Anlayışlı (32) ve Tuana Su Anlayışlı (15) yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnebolu'da çeşme başında kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnebolu'da çeşme başında kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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