İnebolu'da çeşme başında kaza: 2 yaralı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yol kenarında çeşmeden yanlarındaki şişelere su dolduran iki vatandaş, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Yaztepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet M. idaresindeki 34 KE 824 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak yol kenarında çeşmeden şişelere su dolduran vatandaşlara çarptı. Otomobilin çarptığı Fatih Anlayışlı (32) ve Tuana Su Anlayışlı (15) yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU