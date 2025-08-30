İnebolu Festivali'nde Bıçaklı Kavga - Son Dakika
İnebolu Festivali'nde Bıçaklı Kavga

İnebolu Festivali\'nde Bıçaklı Kavga
30.08.2025 01:24
Kastamonu'daki festivalde iki satıcı arasında kavga çıktı; bir kişi ağır yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen festival etkinliklerinde tezgah açmak isteyen iki satıcı arasında çıkan tartışmada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen 12. Uluslararası Heyamola Deniz Şenlikleri Kültür ve Sanat Festivali'nde edinilen bilgiye göre, İnebolu'da Boyranaltı mevkiindeki panayır alanında yiyecek satışı için tezgah açan 21 yaşındaki Özkan Ç. ile C.G. arasında tartışma çıktı.

FESTİVALDEKİ TEZGAH KAVGASI BÜYÜDÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.G.'nin savurduğu bıçak, Özkan Ç.'nın göğsüne saplandı. Olayda ağır yaralanan Özkan Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Burada ilk müdahalesi yapılan Özkan Ç., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özkan Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın şüphelisi C.G. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa İnebolu Festivali'nde Bıçaklı Kavga - Son Dakika

İnebolu Festivali'nde Bıçaklı Kavga
