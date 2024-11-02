İnegöl AVM'de Çocuk Yürüyen Merdivene Sıkıştı - Son Dakika
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İnegöl AVM'de Çocuk Yürüyen Merdivene Sıkıştı

4 yaşındaki Eslem O.'nun eli yürüyen merdivene sıkışarak parmağı koptu, hastaneye kaldırıldı.

02.11.2024 20:44
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İnegöl AVM'de eli yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmağı koptu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl AVM'de yürüyen merdivene eli sıkışan küçük çocuğun parmağı koptu.

Olay, İnegöl'ün Osmaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren alışveriş merkezi İnegöl AVM'de meydana geldi. 4 yaşındaki Eslem O., annesiyle yürüyen merdivenden indiği sırada eli mekanizmaya sıkıştı. Sağ elinin işaret parmağının yarısı kopan küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk özel araçla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Sağlık, Çocuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl AVM'de Çocuk Yürüyen Merdivene Sıkıştı - Son Dakika

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