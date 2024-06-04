İnegöl'de 3 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hastanelik Oldu - Son Dakika
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İnegöl'de 3 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hastanelik Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir apartmanın en üst katında çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 3 kişi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

04.06.2024 11:41
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan Şerife Ş. (81), Gülay A. (41) ve 4 yaşındaki Aras A. ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de 3 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hastanelik Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de 3 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hastanelik Oldu - Son Dakika
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