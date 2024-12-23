Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ayrı suçtan aranan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ayrı hırsızlık suçlarından aranan Cihan Vural(27) kıskıvrak yakaladılar. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs mahkemece 4 ayrı hırsızlık olayından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de 4 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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