İnegöl'de Alkol Testini Reddeden Sürücüye Ceza - Son Dakika
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İnegöl'de Alkol Testini Reddeden Sürücüye Ceza

İnegöl\'de Alkol Testini Reddeden Sürücüye Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis uygulamasında alkol testini reddeden sürücüye 45 bin lira ceza kesildi.

16.01.2025 02:00
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin uygulamasını görünce aracını park edip para çekme bahanesiyle ATM'ye yönelen sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında polisleri gören sürücü, 16 BLS 81 plakalı aracını yol kenarında çekip aracından indi. Ekiplerin ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine sürücü, ATM'den para çekme bahanesini öne sürdü. ATM'de işlem yapan sürücü, para çekmedi.

Polislerin alkol testini reddeden Şahin B.'nin (43) daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkarken, aracı da kendisinin kullanmadığını öne sürdü.

Polis ekiplerine tepki gösterip, yüksek sesle konuşan Şahin B., "Ağabey sen beni burada niye durduruyorsun? Duba koymamışsın. Bir şey koymamışsın. Bankaya para çekmeye geliyorum, sen beni burada niye durduruyorsun? Niye bağırmayacağım? Terörist miyim ben? Alın beni karakola götürün" diye sitem etti.

"Ben sürücü değilim"

Alkol testini reddeden sürücü, "Ben sürücü değilim. Gösterin kameradan. Üflemek istemiyorum. 100 tane polis çağırın. İstersen 100 bin TL yaz" diye konuştu.

Kimlik göstermeyen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 lira, alkolmetreyi reddetme suçundan 26 bin 550 lira cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Alkol Testini Reddeden Sürücüye Ceza - Son Dakika

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