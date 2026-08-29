İnegöl'de Araç Satışı Üzerinden Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Araç Satışı Üzerinden Kavga: 1 Yaralı

İnegöl\'de Araç Satışı Üzerinden Kavga: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde araç alım-satım ücreti nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında araç alım-satım ücreti nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı ve taşlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 kişi arasında iddiaya göre araç alım-satım ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine taşlarla saldırdığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tabancayla Engin A.'ya (25) ateş etti. Tabancadan çıkan mermi Engin A.'nın sol bacağına isabet etti. Kavgaya karışan 3 şüpheli olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı Engin A. ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga anı kamerada

Silahlı ve taşlı kavga anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, İnegöl, Kavga, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Araç Satışı Üzerinden Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Araç Satışı Üzerinden Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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