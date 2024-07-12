İnegöl'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İnegöl'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, Sedat Keskin adlı şüpheli, arkadaşı Emre Kacır'ı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12.07.2024 10:44
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak katleden şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, bu gece saat 04.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Emre Kacır (24), arkadaşı Sedat Keskin'in (44) evine gitti. Sohbet sırasında şahıslar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat Keskin, elindeki bıçakla arkadaşını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Emre Kacır can havliyle caddeye çıktığı anda yere yığıldı. Yoldan geçen bir vatandaş yerde gördüğü yaralıyı 112'ye bildirdi. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Sedat Keskin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet nedeni belli oldu

İfadesinde "Alacağım vardı, istedim. Vermeyeceğini söyledi ve bana hakaret etti. Ben de bir anlık öfkeyle elimdeki bıçağı sağa sola salladım. Öldüğünü sonradan öğrendim" dediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sedat Keskin, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sedat Keskin, İnegöl, Bursa, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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