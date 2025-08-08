İnegöl\'de Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü katın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı.

İnegöl Huzur Mahallesi 22. Sokak'ta ikamet eden Elif Nur P. (14), saat 01.00 sıralarında 3'üncü katın balkonunda bir anda dengesini kaybederek düştü. 3'üncü kattan 1'inci kattaki çatının üzerine düşen çocuk ağır yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan çocuk, burada tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA