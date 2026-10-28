İnegöl'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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İnegöl'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı

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İnegöl\'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağışın kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan otomobil, Yenice Köprülü Kavşağı'nda bariyerlere çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedaviye alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yenice Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden gelen Abdulsamet S. (25) yönetimindeki 16 BDN 529 plakalı otomobil, kavşakta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaKöprülüYeniceİnegölGüncelBursaSon Dakika

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