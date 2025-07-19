İnegöl\'de Bebek Ölümü ve Aile Kavgası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes darlığı yaşayan 1 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve ailesi, bebeğinin babasının ailesine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. Anne ve baba başka bir yerde olduğu için 1 yaşındaki çocuklarını babanın ailesine teslim ettiği öğrenildi.

Olay saat 12.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesinde meydana geldi. Çilem ve Eyüp D., çiftinin çocuğu Evranur, bir anda nefes darlığı yaşadı. Kalbi duran çocuğu gören aile 112'ye haber verdi. Olay 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler kalbi duran çocuğa kalp masajı yapmaya başladılar. Bebek, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayın acısını yaşayan bebeğin annesi ve ailesi, babanın ailesine saldırdı. Aileler arasındaki sandalye, masa ve yumruklu kavga amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Acılı anne, bebeğine bakan eşinin ailesine "Bile bile mi öldürdünüz çocuğumu" diyerek tepki gösterdi. Eşinin ailesine sandalye ile saldıran annenin, yere kapanarak ağıtlar yakması yürekler dağladı.

Anne ve babanın başka yerde olduğu için çocuklarını kısa süreliğine babanın ailesine teslim ettikleri öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA