İnegöl\'de Bir Şahıs Odasında Ölü Bulundu

18:15 •
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, ailesi tarafından odasında ölü bulundu.
İddiaya göre, Hakan Küpçü (50) evinde odasına çekildi. Ailesi, Küpçü odasından çıkmayınca saat 12.00 sıralarında odasına baktı. Aile, adamı uyandıramayınca 112'yi aradı. Adrese gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis olayı araştırıyor. - BURSA
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