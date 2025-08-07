İnegöl\'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli küçük çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Albayrak caddesi ile Pınar sokağın kesiştiği kavşakta, seyir halinde olan sürücü Mustafa Rıdvan Ş. (21) yönetimindeki otomobil, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen Cihan K.'ya (6) çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan küçük çocuk haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA