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İnegöl'de boru yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de boru yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada boru yüklü bir tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

İnegöl\'de boru yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
24.12.2023 - 18:29,
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Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada sürücüsü yaralandı.

Kaza 16.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Mezit boğazı Yeniköy mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bozüyük'ten İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Muhammed Ö.yönetimindeki 12 AAB 314 plakalı boru yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerler üzerine devrildi. Kaza sonucu karayolu kısmen ulaşıma kapandı. Olay yerine 112, Jandarma, polis ve İtfaiye Arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak, Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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