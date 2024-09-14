Çevreyi kirleten sürücüler böyle tespit edilerek ceza yazıldı
248 kişiye 508 bin 896 lira ceza yazıldı
BURSA - Bursa İnegöl Belediyesi çevreyi kirleten vatandaşları kent kameralarından teker teker tespit ederek ceza yazdı.
İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, çevreyi kirleten sürücüleri kent kameralarından tek tek tespit etti. Aracından çevreye sigara izmariti 248 kişiye toplam 508 bin 896 lira ceza yazdı. İnegöl Belediyesi, "Kimsenin bu güzel şehri kirletmeye hakkı yok" sloganıyla vatandaşları çevreye kirletmemeye davet etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Çevreyi Kirleten Sürücülere 508 Bin Lira Ceza Yazıldı - Son Dakika
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