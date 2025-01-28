İnegöl\'de Çocuk Hırsızlar Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten ve manavdan hırsızlık yapan 2 çocuk, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde marketten içecek ve yine aynı mahallede faaliyet gösteren manavdan kasadaki 3 bin 500 TL ile meyve çalındı. Olayın ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinden 2 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, M.D. (17) ve Ö.D. (16) adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden M.D.'nin 5 ayrı bisiklet hırsızlığı suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. - BURSA