İnegöl\'de Hayvana İşkence İçi Kanatlandıran Görüntüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Bir sürücü, kamyonetin arkasına bağladığı büyükbaş hayvanı yol boyunca sürükledi. Yorgunluktan yere yığılan hayvanı ise sopayla döverek ayağa kaldırmaya çalıştı. O anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, İnegöl'ün kırsal bir mahallesinde meydana geldi. Görüntülerde, kamyonetin arkasına bağlanan büyükbaş hayvanın yürümekte zorlandığı, ardından yere yığıldığı ve sürücü tarafından defalarca sopayla vurularak ayağa kalkmaya zorlandığı görülüyor.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı. Hayvanseverler, sürücünün tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. - BURSA