Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan Yusuf İslam G.'yi (30) evinde gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Hırsızlıktan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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