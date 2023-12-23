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İnegöl'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 4 Afganistan Uyruklu Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 4 Afganistan Uyruklu Şahıs Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri gece yarısı devriye attıkları sırada şüphelendikleri 4 şahsı kontrol etti. Yapılan incelemede, şahısların kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Afganistan uyruklu şahısların sınır dışı edileceği belirtildi.

İnegöl\'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 4 Afganistan Uyruklu Şahıs Yakalandı
23.12.2023 - 11:44,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin gece yarısı yürürken görüp kontrol ettiği 4 şahıs kaçak göçmen çıktı. Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu göçmenlerin sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karalar Mahallesi'nde devriye attıkları sırada yürüyen 4 şahıstan şüphelendi. Şahıslar üzerinde yapılan incelemede ilçeye kaçak yollarla girdikleri ortaya çıktı. 4 Afganistan uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şahısların İl Göç İdaresine teslim edilip sınır dışı edilecekleri öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 4 Afganistan Uyruklu Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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