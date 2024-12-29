İnegöl'de Kar Yağışıyla Mahsur Kalan Sürücüler

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İnegöl'de etkili olan kar yağışında vatandaşlar araçta mahsur kaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar yağışı sebebiyle yokuşu çıkamayan araçlardaki yolcular mahsur kaldı. İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri sürücülere yardım etti.

Akşam saatlerinde İnegöl'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yollar karla kaplandı. İnegöl'ün Çayyaka Mahallesinin Boğazova bölgesine kar sevinci yaşamak için çıkan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Zincir takmadan çıkmaya çalışan bazı sürücülerin araçları yoldan çıkarak mahsur kaldı. Çok sayıda araç yolu kapattı. Olay yerine gelen İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, araçları yoldan çıkarmak için sürücülere yardım etti. O anlar çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.