İnegöl\'de Kavga Arasında Bıçaklama!

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan genci karnından bıçaklayıp yaralayan şüpheli yakalandı.

Olay, 16 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Camii mevkisindeki parkta meydana geldi. İki şahsın parkta kavga ettiğini gören Batuhan K. (18), iddiaya göre ayırmaya çalıştığı sırada henüz ismi belirlenemeyen bir kişi tarafından karnından bıçaklandı. Kavgaya karışan şahıslar ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı genç ise Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir sağlık merkezine gitti. İlk tedavisi yapılan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından ameliyata alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Yunus U. (17) ise İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 gün sonra saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu kabul etmeyen Yunus U. ifadesinde, kavganın kız meselesi yüzünden meydana geldiğini iddia etti. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA