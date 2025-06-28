İnegöl\'de Kaza: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl- Domaniç karayolu üzeri Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ö. (51) yönetimindeki 16 KRN 19 plakalı otomobil arıza sonucu durdu. Sürücü duran aracını yokuş aşağı çalıştırmaya çalışırken kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ömer O. (26) yönetimindeki 16 K 6990 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücüler ile yolcu Vildan Ö.(49) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA