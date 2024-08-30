İnegöl\'de kaza: Otomobil hafif ticari araca çarptıktan sonra 2 kafeye çarparak durdu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil hafif ticari araca çarparak savrulduktan sonra 2 kafeye çarparak durdu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Fırat Ç. (27) yönetimindeki 80 GC 472 plakalı otomobil, önünde seyrederken sokağa dönüş yapmak için manevra yapan Muhübi Ç. (58) idaresindeki 59 EG 614 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında faaliyet gösteren 2 kafeye çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, 2 iş yerinde ve araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA