İnegöl'de Kaza: Sürücü Kamyonet Çarptı, Diğer Araç Üzerinden Geçti - Son Dakika
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İnegöl'de Kaza: Sürücü Kamyonet Çarptı, Diğer Araç Üzerinden Geçti

İnegöl\'de Kaza: Sürücü Kamyonet Çarptı, Diğer Araç Üzerinden Geçti

İnegöl'de park halindeki araca çarpan kamyonet sürücüsü, başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

20.10.2024 00:28
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü, yoldan geçen bir başka aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu İsmail Salih (32) yönetimindeki 34 ZE 107 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 34 NZ 7861 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Kendi imkanıyla araçtan inip yola çıkan sürücüye henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarpıp üzerinden geçti. İsmail Salih'i ezen diğer sürücü olay yerinden kaçtı. 2 kez kaza yaparak ağır yaralanan İsmail Salih (32), olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan sürücüyü arıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Kaza: Sürücü Kamyonet Çarptı, Diğer Araç Üzerinden Geçti - Son Dakika

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