İnegöl\'de Kontrol Kaybı ile Kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce park halindeki araca, daha sonra bir işyerine çarptı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Mahallesi Alanyurt Caddesi üzerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Ali Cihan S. yönetimindeki 16 SL 880 plakalı Suzuki otomobil sürücünün kontrolünden çıktı. Sürücü park halindeki araca çarptı. Otomobilin çarptığı araç ise bir işyerinin bahçesine girdi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda ve işyerinde maddi hasar meydana geldi. - BURSA